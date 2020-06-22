Обвал дома на Позняках в Киеве. Фото: ГСЧС в Киеве

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Ракурс

В Киеве под завалами дома на Позняках обнаружили тело еще одного погибшего.

Тело человека нашли под завалами на четвертом этаже. Предварительно установлено, что это мужчина. Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Также продолжаются поиски еще одного жителя дома. Об этом 22 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве сообщили, что по состоянию на 20.22 судьба двух человек остается неизвестной. Отмечается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной. На месте происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек.

Сейчас спасатели разбирают завалы на четвертом этаже. Сотрудники ГСЧС распиливают плиты в разрушенной квартире, чтобы можно было их поднять. Спасатели работают вручную, потому что существует угроза обрушения конструкций.

Напомним, 21 июня на проспекте Григоренко 41 произошел мощный взрыв, который повредил несколько этажей в многоэтажном квартирном доме. В результате инцидента погибли три человека — все члены одной семьи. Живой из этой семьи осталась только дочь — взрыв унес жизнь ее матери, отца и брата.

По факту взрыва в доме открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей) Уголовного кодекса Украины.