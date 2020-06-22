Обвал будинку на Позняках у Києві. Фото: ДСНС у Києві

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У Києві під завалами будинку на Позняках виявили тіло ще одного загиблого.

Тіло людини знайшли під завалами на четвертому поверсі. Попередньо встановлено, що це чоловік. Зараз тривають роботи із деблокування тіла. Також тривають пошуки ще одного мешканця будинку. Про це 22 червня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

У прес-службі Головного управління ДСНС у Києві повідомили, що станом на 20.22 доля двох осіб залишається невідомою. Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою. На місці події працює 42 одиниці техніки та 211 осіб.

Наразі рятувальники розбирають завали на четвертому поверсі. Співробітники ДСНС розпилюють плити у зруйнованій квартирі, щоб можна було їх підняти. Рятувальники працюють вручну, бо існує загроза обвалення конструкцій.

Нагадаємо, 21 червня на проспекті Григоренка 41 стався потужний вибух, який пошкодив кілька поверхів у багатоповерховому квартирному будинку. Внаслідок інциденту загинули троє осіб — усі члени однієї сім’ї. Живою з цієї родини залишилася лише дочка — вибух забрав життя її матері, батька і брата.

За фактом вибуху у будинку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей) Кримінального кодексу України.