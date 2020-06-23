Вибух у Києві. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n140127-pid-zavalamy-budynku-na-poznyakah-vyyavyly-tilo-p-yatoyi-jertvy-vybuhu.html

Ракурс

У Києві сьогодні вночі рятувальники виявили тіло п’ятої жертви вибуху житлового будинку на Позняках. Наразі знайдено тіла п’ятьох загиблих.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Тіло було знайдено близько 3.30. Загиблим виявився чоловік 1976 року народження. Сусід впізнав загиблого чоловіка.

Таким чином, за час проведення рятувальної операції з-під завалів дістали тіла п’ятьох загиблих: двох жінок 1943 року народження і 1974 року народження, а також трьох чоловіків 1991 року народження, 1967 року народження та 1976 року народження.

Як відомо, у неділю на вулиці Соломії Крушельницької на Позняках стався вибух у дев’ятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху міг бути витік газу.

Як раніше писав «Ракурс», вчора ввечері рятувальники знайшли під завалами будинку на Позняках тіло четвертої жертви. На місці вибуху працюють 211 рятувальників та 42 одиниці техніки.