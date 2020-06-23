Погода в Украине 23 июня. Фото: Главред

https://racurs.ua/n140145-na-zapade-ukrainy-livni-i-navodneniya-na-ostalnoy-territorii-ojidautsya-grozy-shkvaly.html

Ракурс

Погода в Украине этим летом очень переменчивая. Невыносимый летний зной сменяется ливнями, грозами и шквалами. Сегодня, 23 июня, на западе страны пройдут сильные ливни, которые спровоцируют очередную волну дождевых паводков.

В бассейнах рек Прут и Сирет уровень воды может подняться от 1,0 до 2,0 м, а в некоторых местах — до 2,5 м. Также большая вероятность формирования местного склонного стока, а в горных районах существует опасность селевых потоков, предупреждает Гидрометцентр.

Также ожидается значительный подъем воды в бассейнах рек Карпатского региона. Уровень воды в реках может подняться на 0,5−1,5 м, а на отдельных участках рек Прут и Днестр — до 2,0−2,5 м.

В Черновицкой области ожидается затопление объектов Государственной пограничной службы.

Погода в Киеве и Киевской области сегодня не очень порадует. Местами пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалами до 20 м/с.

В центральных, южных, северных и восточных областях Украины ожидаются дожди с грозами, а в некоторых районах прогнозируются шквалы до 20 м/с и град.

Как ранее писал «Ракурс», в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили второй уровень опасности и ввели чрезвычайные меры безопасности. В горных реках уровень воды поднимался до двух метров.