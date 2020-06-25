Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 26 июня улучшится, синоптики обещают осадки и грозы только на Прикарпатье и Закарпатье.

На остальной территории государства прогнозируется теплая и солнечная погода. Ночью прогнозируют от 13° до 19° тепла, а днем столбики термометров покажут 27−32° выше нуля. Ветер завтра северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 26 июня прогнозируется солнечная с переменной облачностью. Ночью воздух прогреется до 16−18° тепла, а днем — 29−31° выше нуля. В Харькове синоптики обещают малооблачную погоду. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 28−30° выше нуля.

Осадки наконец прекратятся во Львове, здесь в последний рабочий день недели обещают солнечную погоду. Температура воздуха ночью ожидается 13−15° тепла, а днем — 27−29° выше нуля.

В Одессе завтра тоже прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Температурные показатели будут следующими: ночью 16−18° тепла, а днем — 30−32° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики предупреждали, что в ближайшие четыре дня ожидается поднятие воды в реках. Из-за дождей из берегов могут выйти Днестр, Тиса, Прут и Припять, что грозит затоплением в городах и селах Западной Украины и в Винницкой области.