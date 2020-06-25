Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 26 червня покращиться, синоптики обіцяють опади та грози лише на Прикарпатті та Закарпатті.

На іншій території держави прогнозується тепла та сонячна погода. Вночі прогнозують від 13° до 19° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 27−32° вище нуля. Вітер завтра північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 26 червня прогнозується сонячна з мінливою хмарністю. Вночі повітря прогріється до 16−18° тепла, а вдень — 29−31° вище нуля. У Харкові синоптики обіцяють малохмарну погоду. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 28−30° вище нуля.

Опади нарешті припиняться у Львові, тут в останній робочий день тижня обіцяють сонячну погоду. Температура повітря вночі очікується 13−15° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

В Одесі завтра теж прогнозують сонячну та спекотну погоду. Температурні показники будуть наступними: вночі 16−18° тепла, а вдень — 30−32° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що у найближчі чотири дні очікується підняття води в річках. Через дощі з берегів можуть вийти Дністер, Тиса, Прут та Прип’ять, що загрожує затопленням у містах та селах Західної України та у Вінницькій області.