Ломбарды и кредитные союзы будут регулироваться Нацбанком с 1 июля, фото — Слово і дело

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Нацбанк будет регулировать рынок небанковских финансовых услуг с 1 июля. С сегодняшнего дня Национальный банк принял полномочия по регулированию деятельности кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний, доверительных обществ, страховых компаний, инвестфондов.

Такие полномочия регулятор банковского рынка получил в соответствии с так называемым законом о «сплите», который приняли осенью 2019 года. В документе изменили нормы относительно рынка лизинговых, страховых, факторинговых компаний, а также ломбардов, кредитных союзов, бюро кредитных историй и других финансовых компаний.

Закон ликвидирует Нацкомфинуслуг, который ранее регулировал эту часть рынка. Некоторые его полномочия передали с сегодняшнего дня Нацбанку.

«Сплит» считают одной из важнейших реформ, сообщает Нацбанк. Рада предусмотрела разделение, или «сплит», функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отныне будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирование строительства, операций с недвижимостью.

«Сплит» вспоминал и в программе расширенного финансирования МВФ, которую фонд согласовывал с правительством в прошлом году. В НБУ сообщили, что разрабатывают и другие ключевые законы регулирования рынков небанковских финансовых услуг — по поводу кредитных союзов, страхования, финансовых компаний, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств.