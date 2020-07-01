Ломбарди і кредитні спілки регулюватимуться Нацбанком з 1 липня

Ломбарди і кредитні спілки регулюватимуться з 1 липня Нацбанком, фото — Слово і діло

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Нацбанк регулюватиме ринок небанківських фінансових послуг з 1 липня. Від сьогодні Національний банк прийняв повноваження з регулювання діяльності кредитних спілок, ломбардів, лізингових компаній, довірчих товариств, страхових компаній, інвестфондів.

Такі повноваження регулятор банківського ринку отримав відповідно до так званого закону про «спліт», який ухвалили восени 2019 року. У документі змінили норми щодо ринку лізингових, страхових, факторингових компаній, а також ломбардів, кредитних спілок, бюро кредитних історій та інших фінансових компаній.

Закон ліквідовує Нацкомфінпослуг, який раніше регулював цю частину фінансового ринку. Частину його повноважень передали від сьогодні Нацбанку.

«Спліт» вважають однією з найважливіших реформ, повідомляє Нацбанк. Рада передбачила поділ, або «спліт», функцій Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку відтепер здійснюватиме регулювання недержавних фондів: пенсійних, фінансування будівництва, операцій з нерухомістю.

«Спліт» згадував і в програмі розширеного фінансування МВФ, яку фонд узгоджував з урядом у минулому році. В НБУ повідомили, що розробляють пропозиції до ключових проектів інших законів регулювання ринків небанківських фінансових послуг — щодо кредитних спілок, страхування, фінансових компаній, обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.