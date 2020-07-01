Кандидатуру языкового омбудсмена внесли в правительство «задним числом», фото — цензор

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Ракурс

Языковой омбудсмен, уполномоченный по защите государственного языка, может быть избран сегодня на заседании Кабмина. Министерство культуры и информполитики свою кандидатуру внесло на обсуждение только 30 июня, накануне встречи министров.

Внимание на это обратил сегодня в Раде нардеп Николай Княжицкий. Ранее Минкульт и Минюст выдвинули Святослава Литинского, а омбудсмен — Тараса Кременя.

Впрочем 30 июня Минкульт внезапно отозвал кандидатуру Литинского и подал Светлану Броникову.

Не знаю Светлану и надеюсь, что она достойный специалист. Хотя о ее правозащитной деятельности и опыте деятельности по защите государственного языка пока ничего не известно, — заявил в Раде Княжицкий.

Он обратил внимание на то, что министерство может подавать кандидатуру, но не имеет права ее отозвать. Кроме того, Минкульт просрочил срок подачи кандидатур. Это происходит спустя 30 дней после увольнения предыдущего языкового омбудсмена.

Кандидат Святослав Литинский в Facebook отметил, что закон разрешает подавать кандидатуры только до 5 июня.

Следим за руками, если это что-то решит, и надеемся, что все кандидаты достойные, независимые и имеют истинное намерение —- работать во исполнение закона, — отметил Литинский.

Княжицкий в Раде также предостерег от возможного пересмотра языковой политики. Он рассказал, что сегодня на заседании Комитета по вопросам информационной политики будут рассматривать закон о СМИ, который может «вернуть рашистов на экраны телевидения».

Такая ситуация возможна, если Нацсовет не утвердит новый список лиц, которые не могут появляться в телеэфире в Украине.

Соответственно на украинские экраны может вернуться Пореченков и другие одиозные личности, — заявил нардеп.

В апреле языковой омбудсмен Татьяна Монахова ушла в отставку. Уполномоченный по защите государственного языка написала заявление на увольнение по собственному желанию через шесть месяцев после назначения на эту должность и обвинила правительство в саботаже.