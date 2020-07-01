Кандидатуру мовного омбудсмена внесли в уряд «заднім числом», фото — Цензор

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Ракурс

Мовний омбудсмен, уповноважений із захисту державної мови, може бути сьогодні обраний на засіданні Кабміну. Міністерство культури та інформполітики свою кандидатуру внесло на обговорення тільки 30 червня, напередодні зустрічі міністрів.

Увагу на це звернув сьогодні у Раді нардеп Микола Княжицький. Раніше Мінкульт і Мін’юст висунули Святослава Літинського, а омбудсмен — Тараса Кременя.

Утім, 30 червня Мінкульт раптово відкликав кандидатуру Літинського і подав Світлану Бронікову.

Не знаю пані Світлану і сподіваюся, що вона достойний фахівець. Хоча про її правозахисну діяльність і досвід діяльності з захисту державної мови нічого невідомо, — заявив у Раді Княжицький.

Він звернув увагу й на те, що міністерство може подавати кандидатуру, але не має права її відкликати. Крім того, Мінкульт прострочив термін подання кандидатур. Це відбувається через 30 днів від звільнення попереднього мовного омбудсмена.

Кандидат Святослав Літинський у Facebook зазначив, що закон дозволяє таке подання лише до 5 червня.

Стежимо за руками, якщо це щось вирішить, та сподіваємося, що всі кандидати гідні, незалежні та мають справжній намір — працювати на виконання закону, — зауважив Літинський.

Княжицький у Раді також застеріг від ймовірного перегляду мовної політики. Він розповів, що сьогодні на засіданні Комітету з питань інформаційної політики будуть розглядати закон про медіа, який може «повернути рашистів на екрани телебачення».

Така ситуація можлива, якщо Нацрада не затвердить новий перелік осіб, яким заборонено з’являтися в українському телеефірі.

Відповідно на українські екрани може повернутися Пореченков і інші одіозні особи, — заявив нардеп.

У квітні мовний омбудсмен Тетяна Монахова пішла у відставку. Уповноважений із захисту державної мови написала заяву на звільнення за власним бажанням через шість місяців після призначення на цю посаду і звинуватила Кабмін у саботажі.