Бизнесмена подозревают в присвоении средств, фото: «Багнет»

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На эпидемии коронавируса нагрел руки глава компании, заключившей договор с Департаментом здравоохранения Киевской облгосадминистрации (ОГА) на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии.

Компания должна была осуществить поставки из Китая 15 таких аппаратов на сумму 10,5 млн грн, однако больницы Киевщины их не получили, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, после перечисления компании необходимой суммы средств, они в дальнейшем были незаконным образом направлены на банковские счета другого предприятия, которое не было производителем этого оборудования.

Таким образом, договор не был получен, а медучреждения не получили крайне необходимого в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 оборудования.

Сейчас решается вопрос об избрании бизнесмену меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется причастность к этой растрате чиновников Департамента здравоохранения Киевской ОГА.

Напомним, в начале марта Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц института Национальной академии медицинских наук.