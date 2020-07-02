Бізнесмена підозрюють у привласненні коштів, фото: «Багнет»

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На епідемії коронавірусу нагрів руки очільник компанії, котра уклала договір з Департаментом охорони здоров’я Київської облдержадміністрації (ОДА) на постачання апаратів штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії.

Компанія мала здійснити поставки з Китаю 15 таких апаратів на суму 10,5 млн грн, проте лікарні Київщини їх не отримали, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, після перерахування компанії необхідної суми коштів, вони в подальшому були в незаконний спосіб скеровані на банківські рахунки іншого підприємства, яке не було виробником цього обладнання.

Таким чином, договір не було отримано, а медзаклади не отримали вкрай необхідне в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 обладнання.

Наразі вирішується питання про обрання бізнесмену запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також перевіряється причетність до цієї розтрати чиновників Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА.

Нагадаємо, на початку березня Офіс генпрокурора спрямував до суду обвинувальний акт щодо посадовців інституту Національної академії медичних наук.