Украина отозвала размещение евробондов, фото: «Бизнес медиа»

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Соглашение о размещении евробондов Украины сегодня отменили, чтобы дать международным инвесторам «достаточно времени» для оценки влияния возможной отставки главы Нацбанка Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг, информация о которой появилась вчера вечером.

Министр финансов Сергей Марченко заявил об этом в комментарии изданию «Экономическая правда».

Мы ценим поддержку инвестиционного сообщества Украины, которую они демонстрировали еще вчера, — отметил Марченко.

Украина вчера начала размещать новые 12-летние еврооблигации на 1,75 млрд долл. США. Однако после их размещения стало известно о написании Смолием заявления об отставке, заявил Марченко во время сегодняшнего видеобрифинга.

По словам министра, это событие было «абсолютно неорднинарным», были длинные ночные переговоры, в том числе и с инвесторами, по результатам которых сегодня утром было решено остановить выпуск евробондов.

Инвесторы положительно оценили наше решение. Было показано, что мы, как государство Украина, не пытаемся бежать за быстрыми решениями, обманывая кого-то, делать непродуманные шаги, — отметил Марченко.

Министр отметил, что сейчас украинская сторона готова сделать определенную паузу в этом вопросе, «а потом дальше решать, что и как мы будем делать».

Напомним, в СМИ уже появились имена возможных преемников Смолия.