Україна відкликала розміщення євробондів, фото: «Бизнес медиа»

https://racurs.ua/ua/n140579-vidklykannya-ievrobondiv-ukrayinou-u-minfini-nazvaly-prychyny-video.html

Ракурс

Угоду про розміщення євробондів Україною сьогодні скасували, щоб дати міжнародним інвесторам «достатньо часу» для оцінки впливу можливої відставки очільника Нацбанку Якова Смолія на вартість українських цінних паперів, інформація про яку з’явилася вчора ввечері.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про це в коментарі виданню «Економічна правда».

Ми цінуємо підтримку інвестиційної спільноти України, яку вони демонстрували ще вчора, — наголосив Марченко.

Україна вчора розпочала розміщувати нові 12-річні єврооблігації на 1,75 млрд дол. США. Однак після їх розміщення стало відомо про написання Смолієм заяви про відставку, заявив Марченко під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

За словами міністра, ця подія була «абсолютно неорднинарною», були довгі нічні переговори, зокрема й з інвесторами, за результатами яких сьогодні вранці було вирішено зупинити випуск євробондів.

Інвестори схвально оцінили наше рішення. Було показано, що ми, як держава Україна, не намагаємося бігти за швидкими рішеннями, обманюючи когось, чи робити непродумані кроки, — зазначив Марченко.

Міністр зазначив, що наразі українська сторона готова зробити певну паузу в цьому питанні, «а потім далі вирішувати, що і як ми робитимемо».

Нагадаємо, у ЗМІ вже з’явилися імена можливих наступників Смолія.