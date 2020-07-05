Прорыв дамбы. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n140684-proryv-damby-mojet-sprovocirovat-zatoplenie-semi-sel-na-lvovschine.html

Ракурс

Прорыв дамбы во Львовской области может спровоцировать затопление семи сел, которые расположены на берегах реки Стрвяж.

Сегодня, 5 июля, во второй половине дня на реке Стрвяж возле села Луки Самборского района ожидается максимальный подъем воды и формирование новой волны паводка. В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила в регионе штормовое предупреждение.

В ГСЧСсообщили, что существует большая вероятность прорыва дамбы и затопления отдельных сел, расположенных на берегах реки.

Речь идет о селах Самборского района:

Бабино;

Пыняны;

Чернихов;

Нижнее;

Остров;

Луки;

Хлопчицы.

Как ранее писал «Ракурс», сильные дожди стали причиной сильного паводка в Карпатах. В западных областях были подтоплены 197 населенных пунктов, нанесен серьезный ущерб объектам инфраструктуры. Некоторые села были отрезаны от цивилизации.