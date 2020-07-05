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Ракурс
Прорыв дамбы. Фото: Delo.ua

Прорыв дамбы может спровоцировать затопление семи сел на Львовщине

5 июл 2020, 16:05
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Прорыв дамбы во Львовской области может спровоцировать затопление семи сел, которые расположены на берегах реки Стрвяж.

Сегодня, 5 июля, во второй половине дня на реке Стрвяж возле села Луки Самборского района ожидается максимальный подъем воды и формирование новой волны паводка. В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила в регионе штормовое предупреждение.

В ГСЧСсообщили, что существует большая вероятность прорыва дамбы и затопления отдельных сел, расположенных на берегах реки.


Речь идет о селах Самборского района:

  • Бабино;
  • Пыняны;
  • Чернихов;
  • Нижнее;
  • Остров;
  • Луки;
  • Хлопчицы.

Как ранее писал «Ракурс», сильные дожди стали причиной сильного паводка в Карпатах. В западных областях были подтоплены 197 населенных пунктов, нанесен серьезный ущерб объектам инфраструктуры. Некоторые села были отрезаны от цивилизации.

Источник: Ракурс


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