Прорыв дамбы может спровоцировать затопление семи сел на Львовщинеhttps://racurs.ua/n140684-proryv-damby-mojet-sprovocirovat-zatoplenie-semi-sel-na-lvovschine.htmlРакурс
Прорыв дамбы во Львовской области может спровоцировать затопление семи сел, которые расположены на берегах реки Стрвяж.
Сегодня, 5 июля, во второй половине дня на реке Стрвяж возле села Луки Самборского района ожидается максимальный подъем воды и формирование новой волны паводка. В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила в регионе штормовое предупреждение.
В ГСЧСсообщили, что существует большая вероятность прорыва дамбы и затопления отдельных сел, расположенных на берегах реки.
Речь идет о селах Самборского района:
- Бабино;
- Пыняны;
- Чернихов;
- Нижнее;
- Остров;
- Луки;
- Хлопчицы.
Как ранее писал «Ракурс», сильные дожди стали причиной сильного паводка в Карпатах. В западных областях были подтоплены 197 населенных пунктов, нанесен серьезный ущерб объектам инфраструктуры. Некоторые села были отрезаны от цивилизации.