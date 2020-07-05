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Ракурс
Прорив дамби. Фото: Delo.ua

Прорив дамби може спровокувати затоплення семи сіл на Львівщині

5 лип 2020, 16:05
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Прорив дамби у Львівській області може спровокувати затоплення семи сіл, які розташовані на берегах річки Стрв’яж.

Сьогодні, 5 липня, у другій половині дня на річці Стрв’яж біля села Луки Самбірського району очікується максимальний підйом води та формування нової хвилі паводку. У зв’язку з цим Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила в регіоні штормове попередження.

У ДСНС повідомили, що існує велика ймовірність прориву дамби і затоплення окремих сіл, розташованих на берегах річки.


Йдеться про села Самбірського району:

  • Бабино;
  • Пиняни;
  • Чернихів;
  • Нижнє;
  • Острів;
  • Луки;
  • Хлопчиці.

Як раніше писав «Ракурс», сильні зливи стали причиною паводка у Карпатах. У західних областях було підтоплено 197 населених пунктів, завдано серйозної шкоди об'єктам інфраструктури. Деякі села були відрізані від цивілізації.

Джерело: Ракурс


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