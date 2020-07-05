Прорив дамби. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n140684-proryv-damby-moje-sprovokuvaty-zatoplennya-semy-sil-na-lvivschyni.html

Ракурс

Прорив дамби у Львівській області може спровокувати затоплення семи сіл, які розташовані на берегах річки Стрв’яж.

Сьогодні, 5 липня, у другій половині дня на річці Стрв’яж біля села Луки Самбірського району очікується максимальний підйом води та формування нової хвилі паводку. У зв’язку з цим Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила в регіоні штормове попередження.

У ДСНС повідомили, що існує велика ймовірність прориву дамби і затоплення окремих сіл, розташованих на берегах річки.

Йдеться про села Самбірського району:

Бабино;

Пиняни;

Чернихів;

Нижнє;

Острів;

Луки;

Хлопчиці.

Як раніше писав «Ракурс», сильні зливи стали причиною паводка у Карпатах. У західних областях було підтоплено 197 населених пунктів, завдано серйозної шкоди об'єктам інфраструктури. Деякі села були відрізані від цивілізації.