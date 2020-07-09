Яков Смолий. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n140865-akciu-protesta-s-grobami-i-venkami-ustroili-nevdaleke-ot-doma-smoliya-foto.html

Ракурс

Акция протеста прошла на въезде в село, где проживает бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий. Акция протеста имела необычный формат. Неизвестные активисты положили гробы и погребальные венки, рядом с которыми установили плакаты с обвинениями в адрес Смолия.

Украинский вечер. Без комментариев, — сообщил об акции экс-глава Нацбанка в Twitter.

Надписи на плакатах гласили: «Смолия ждут суд и тюрьма», «Смолий лоббирует российский бизнес» и другие.

На акцию отреагировали и в Нацбанке.

Что можем вам сказать? Наша песня хороша, начинай сначала. Есть лишь один вопрос: когда гробы и венки появятся #подстенамиНБУ и под домом и. о. председателя Екатерины Рожковой? Завтра с утра? Или уже с понедельника? — заявили в пресс-службе Нацбанка.

В Национальном банке есть современная система оценки работы своих сотрудников. Каждому устанавливаются так называемые «ключевые показатели эффективности» (KPI). Нового председателя еще не назначили, но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI: делать свою работу так, чтобы к банку и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы руководителя центробанка, — с сарказмом заявили в НБУ.

В НБУ не исключили, что акция также может касаться и преемника Смолия. Только цель акции может быть совершенно другой — это запугивание, чтобы он был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого «экшена».

Как ранее писал «Ракурс», у экс-главы НБУ спрашивали нардепы, почему он заявил о политическом давлении на него. Смолий в ответ обвинил нардепов, президента и премьер-министров в желании «запустить станок», то есть осуществить эмиссию.