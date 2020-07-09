Яків Смолій. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n140865-akciu-protestu-z-trunamy-i-vinkamy-vlashtuvaly-nepodalik-vid-budynku-smoliya-foto.html

Ракурс

Акція протесту пройшла на в’їзді до села, де проживає колишній голова Національного банку України Яків Смолій. Акція протесту мала незвичайний формат. Невідомі активісти поклали труни і похоронні вінки, поруч із якими встановили плакати з обвинуваченнями на адресу Смолія.

Українське надвечір‘я. Без коментарів, — повідомив про акцію екс-голова Нацбанку у Twitter.

Написи на плакатах говорили: «Смолія чекають суд і в’язниця», «Смолій лобіює російський бізнес» та інші.

На акцію відреагували і в Нацбанку.

Що можемо вам сказати? Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Є лише одне питання: коли труни і вінки з’являться #підстінамиНБУ і під будинком в. о. голови Катерини Рожкової? Завтра вранці? Або вже з понеділка? — заявили в прес-службі Нацбанку.

Національний банк має сучасну систему оцінки роботи своїх співробітників. Кожній людині встановлюються так звані «ключові показники ефективності» (KPI). Нового голову ще не призначили. Але ми вже зараз можемо запропонувати найважливіший KPI — робити свою роботу так, аби під НБУ та під будинок приносили труни та вінки. Бо, виявляється, це показник успішної та ефективної роботи очільника центробанку, — із сарказмом заявили в НБУ.

В НБУ не виключили, що акція також може стосуватися і наступника Смолія. Тільки мета акції може бути зовсім іншою — це залякування, щоб він був слухняним і не робив кроків, які не подобаються замовникам цього «екшену».

Як раніше писав «Ракурс», у екс-голови НБУ запитували нардепи, чому він заявив про політичний тиск на нього. Смолій у відповідь звинуватив нардепів, президента і прем'єр-міністрів у бажанні «запустити станок», тобто здійснити емісію.