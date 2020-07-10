Митинг в метрополитене Харькова. Фото: «Общественное.Харьков»

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Ракурс

В Харькове в метро сегодня, 10 июля, работники коммунального предприятия «Харьковский метрополитен» устроили митинг.

Почти полсотни машинистов на платформе станции метро «Московский проспект» требуют выплатить заработную плату. Митингующие отмечают, что им не выплачивают зарплату и отпускные. Об этом сообщает «Суспільне. Харків».

Работники подземки требуют выплатить задолженности по зарплате и отпускных не только машинистам, но и всем сотрудникам метрополитена. Денег они не получили за апрель, а за март им заплатили только аванс. Часть средств выплатили за май, за июнь тоже выплат не было.

Они хотят, чтобы мы с ними общались в депо. Там, где вы нас не увидите. Там, где никто нас не увидит, мы этого не хотим, — рассказал один из работников предприятия.

Впоследствии стало известно, что журналистов не пустили на территорию электродепо «Московское» в Харькове. Машинисты вошли в здание депо, а журналистам помешала охрана, вытолкав прессу из помещения.

Напомним, 6 июля в Киеве под Офисом президента митинговали горняки требовали выплатить долги по заработной плате. Шахтеры уже больше недели митингуют под Офисом президента, но власть их игнорирует.