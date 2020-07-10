Мітинг у метрополітені Харкова. Фото: «Суспільне.Харків»

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У Харкові в метро сьогодні, 10 липня, працівники комунального підприємства «Харківський метрополітен» влаштували мітинг.

Майже півсотні машиністів на платформі станції метро «Московський проспект» вимагають виплатити заробітну плату. Мітингувальники зазначають, що їм не виплачують зарплатню та відпускні. Про це повідомляє «Суспільне.Харків».

Робітники підземки вимагають виплатити заборгованості із зарплати та відпускних не лише машиністам, але й всім співробітникам метрополітену. Грошей вони отримали не за квітень, а за березень їм заплатили лише аванс. Частину коштів виплатили за травень, за червень теж виплати не було.

Вони хочуть, щоб ми з ними спілкувалися в депо. Там, де ви нас не побачите. Там, де ніхто нас не побачить, ми цього не хочемо, — розповів один із працівників підприємства.

Згодом стало відомо, що журналістів не пустили на територію електродепо «Московське» у Харкові. Машиністи увійшли до будівлі депо, а журналістам завадила охорона, виштовхавши пресу з приміщення.

Нагадаємо, 6 липня у Києві під Офісом президента мітингували гірники, які вимагали виплатити борги із заробітної плати. Шахтарі вже понад тиждень мітингують під Офісом президента, утім влада їх ігнорує.