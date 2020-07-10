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Ракурс
Врачам на Львовщине объявили о подозрении. Фото:

В смерти роженицы обвиняют четырех медиков на Львовщине

10 июл 2020, 13:30
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Четырех врачей центральной городской больницы Борислава подозревают в смерти роженицы.

Правоохранители установили, что в сентябре 2018 года 32-летняя роженица умерла из-за того, что врач-анестезиолог, два акушера-гинеколога и хирург неправильно исполняли свои обязанности. Из-за действия медиков также пострадало здоровье ребенка. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Во время родов состояние здоровья роженицы резко ухудшилось и через несколько дней она скончалась, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб, — отметили в МВД.


В министерстве отметили, что врачу-анестезиологу, двум акушерам-гинекологам и хирургу следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Им грозит тюремный срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, весной в городском роддоме Ивано-Франковска умерла женщина, у которой врачи подозревали коронавирус.

Источник: Ракурс


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