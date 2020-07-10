Лікарям на Львівщині оголосили про підозру. Фото: abo.media

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Чотирьох лікарів центральної міської лікарні Борислава підозрюють у смерті породіллі.

Правоохоронці встановили, що у вересні 2018 року 32-річна породілля померла через те, що лікар-анестезіолог, два акушери-гінекологи та хірург неналежно виконували свої обов’язки. Через дії медиків також постраждало здоров’я дитини. Про це 10 липня повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Під час пологів стан здоров’я породіллі різко погіршився і за кілька днів вона померла, а здоров’ю її новонародженої дитини було завдано непоправної шкоди, — зазначили в МВС.



У міністерстві зазначили, що лікарю-анестезіологу, двом акушерам-гінекологам та хірургу слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує тюремний строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, навесні у міському пологовому будинку Івано-Франківська померла жінка, в якої лікарі підозрювали коронавірус.