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Ракурс
Туалетная бумага устелила дорогу в Киеве

Туалетная бумага устелила дорогу в Киеве (ВИДЕО)

10 июл 2020, 13:31
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Туалетная бумага устелила одну из столичных дорог. На проезжей части разбросаны коробки и блоки бумаги.

Инцидент зафиксировали в спальном районе Позняки. Видео с места происшествия обнародовал паблик «Киев Оперативный».

На записи видно, что проезжая часть устлана туалетной бумагой, а рядом стоит грузовик, возможно, это стало следствием ДТП.

Не доехала туалетная бумага к кому-то, — комментирует увиденное автор видео.


Также в посте в шутку напомнили, что в начале коронавирусного карантина туалетная бумага была дефицитом. К тому же, не только в Украине. Например, в супермаркете Австралии из-за него подрались женщины.

А в Гонконге во время карантина группа вооруженных ножом грабителей украла 600 рулонов туалетной бумаги. Полицейским удалось задержать двух налетчиков и вернуть часть товара.

Источник: Ракурс


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