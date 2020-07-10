Туалетная бумага устелила дорогу в Киеве

https://racurs.ua/n140936-tualetnaya-bumaga-ustelila-dorogu-v-kieve-video.html

Ракурс

Туалетная бумага устелила одну из столичных дорог. На проезжей части разбросаны коробки и блоки бумаги.

Инцидент зафиксировали в спальном районе Позняки. Видео с места происшествия обнародовал паблик «Киев Оперативный».

На записи видно, что проезжая часть устлана туалетной бумагой, а рядом стоит грузовик, возможно, это стало следствием ДТП.

Не доехала туалетная бумага к кому-то, — комментирует увиденное автор видео.

Также в посте в шутку напомнили, что в начале коронавирусного карантина туалетная бумага была дефицитом. К тому же, не только в Украине. Например, в супермаркете Австралии из-за него подрались женщины.

А в Гонконге во время карантина группа вооруженных ножом грабителей украла 600 рулонов туалетной бумаги. Полицейским удалось задержать двух налетчиков и вернуть часть товара.