Туалетний папір встелив дорогу в Києві

https://racurs.ua/ua/n140936-tualetnyy-papir-vstelyv-dorogu-v-kyievi-video.html

Ракурс

Туалетний папір встелив одну зі столичних доріг. На проїжджій частині розкидані коробки і блоки паперу.

Інцидент зафіксували у спальному районі Позняки. Відео з місця події оприлюднив паблік «Київ Оперативний».

На записі видно, що проїжджа частина встелена туалетним папером, а поряд стоїть вантажівка, тож, можливо, це стало наслідком ДТП.

Не доїхав туалетний папір до когось, — коментує побачене автор відео.

Також у дописі жартома нагадали, що на початку коронавірусного карантину туалетний папір був дефіцитом. До того ж, не лише в Україні. Наприклад, у супермаркеті Австралії через нього побилися жінки.

А в Гонконзі під час карантину група озброєних ножем грабіжників вкрала 600 рулонів туалетного паперу. Поліцейським вдалося затримати двох нападників і повернути частину товару.