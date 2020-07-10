Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Туалетний папір встелив дорогу в Києві

Туалетний папір встелив дорогу в Києві (ВІДЕО)

10 лип 2020, 13:31
999

Туалетний папір встелив одну зі столичних доріг. На проїжджій частині розкидані коробки і блоки паперу.

Інцидент зафіксували у спальному районі Позняки. Відео з місця події оприлюднив паблік «Київ Оперативний».

На записі видно, що проїжджа частина встелена туалетним папером, а поряд стоїть вантажівка, тож, можливо, це стало наслідком ДТП.

Не доїхав туалетний папір до когось, — коментує побачене автор відео.


Також у дописі жартома нагадали, що на початку коронавірусного карантину туалетний папір був дефіцитом. До того ж, не лише в Україні. Наприклад, у супермаркеті Австралії через нього побилися жінки.

А в Гонконзі під час карантину група озброєних ножем грабіжників вкрала 600 рулонів туалетного паперу. Поліцейським вдалося затримати двох нападників і повернути частину товару.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿