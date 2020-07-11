Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Фото: rg.ru

https://racurs.ua/n140987-rossiyskiy-reys-ne-narushal-vozdushnoe-prostranstvo-ukrainy-zayavlenie-ukraeroruha.html

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«Украэрорух» опроверг информацию о пересечении авиапространства Украины российским самолетом.

В ведомстве заявляют, что пассажирский самолет рейса SVR346 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» 10 июля не пересекал воздушное пространство на востоке Украины. Отмечается, что ранее распространенная информация не соответствует действительности. Об этом сообщается на странице Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» в Facebook.

Как известно, полеты по территории Украины для российских воздушных судов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.

Напомним, сегодня, 10 июля, журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российский самолет Airbus A319−112 пролетел над оккупированной территорией Донбасса и Луганской областью.