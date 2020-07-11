Літак авіакомпанії «Уральські авіалінії». Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n140987-rosiyskyy-reys-ne-porushuvav-povitryanyy-prostir-ukrayiny-zayava-ukraeroruhu.html

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«Украерорух» спростував інформацію про перетин авіапростору України російським літаком.

У відомстві заявляють, що пасажирський літак рейсу SVR346 російської авіакомпанії «Уральські авіалінії» 10 липня не перетинав повітряний простір на сході України. Зазначається, що раніше розповсюджена інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляється на сторінці Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» у Facebook.

Як відомо, польоти територією України для російських повітряних суден заборонені, а рейси через зону бойових дій на Донбасі не здійснює жоден перевізник світу.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що російський літак Airbus A319−112 пролетів над окупованою територією Донбасу та Луганською областю.