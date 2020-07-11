Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии увеличится. Фото: ua.news

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии.

Услуга вырастет на 54,6%, и чиновники считают, что благодаря этому компания сможет получить средства на погашение задолженности перед производителями «зеленой энергетики». Об этом сообщила пресс-служба комиссии, 10 августа передает «Интерфакс-Украина».

На заседании комиссии сначала обсуждали повышение тарифа в 2,1 раза — до 327,97 грн/МВт-ч, а начальным предложением НЭК было довести его до 604,51 грн/МВт-ч.

Возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства международных финансовых организаций, что позволит предотвратить моментальную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами согласно подписанному между правительством Украины и «зелеными» меморандумом, — говорится в пресс-релизе.



Ранее сообщалось, что 10 июня Кабинет министров Украины подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы.

Напомним, тарифы на газ в Украине выросли с 1 июля в среднем на 24%. Также на 5−7% повысились и суммы в платежках за газ несмотря на падение цен на голубое топливо.