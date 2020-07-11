Тариф «Укренерго» на передачу електроенергії збільшиться. Фото: ua.news

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії.

Послуга зросте на 54,6%, і чиновники вважають, що завдяки цьому компанія зможе отримати кошти на погашення заборгованості перед виробниками «зеленої енергетики». Про це повідомила прес-служба комісії, 10 серпня передає «Інтерфакс-Україна».

На засіданні комісії спочатку обговорювали підвищення тарифу в 2,1 рази — до 327,97 грн/МВт-год, а початковою пропозицією НЕК було довести його до 604,51 грн/МВт-год.

Можливість знизити тариф з’явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить запобігти моментальному навантаженню на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного між урядом України і «зеленими» меморандумом, — йдеться у прес-релізі.



Раніше повідомлялося, що 10 червня Кабінет міністрів України підписав меморандум із виробниками відновлювальної енергетики, які погодились зменшити тарифи.

Нагадаємо, тарифи на газ в Україні зросли з 1 липня в середньому на 24%. Також на 5−7% підвищилися і суми в платіжках за газ попри падіння цін на блакитне паливо.