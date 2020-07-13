Политическое преследование Порошенко хотят расследовать в Раде

Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n141040-politicheskoe-presledovanie-poroshenko-hotyat-rassledovat-v-rade.html

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Политическое преследование Петра Порошенко, экс-президента Украины, осуществляется путем фальсификации уголовных производств против него и открытого давления власти на силовые органы, в частности, на Государственное бюро расследований (ГБР).

По мнению членов фракции «Европейская солидарность», действующий президент Владимир Зеленский тратит время на репрессии предшественников вместо того, чтобы решать проблемы государства. Об этом во время согласительного совета 13 июля заявила нардеп от ЕС Ирина Геращенко, передает Depo.ua.

Дело Порошенко, которое на прошлой неделе рассматривалось в Печерском суде Киева, Геращенко назвала судилищем. По ее мнению, причина репрессий против экс-президента проста — у Зеленского нет своей повестки дня для решения экономических и социальных проблем государства, поэтому он решил заняться преследованием бывшей власти.

В свою очередь глава следственной группы ГБР Олег Корнецкий заявил, что дела против Порошенко являются бесперспективными и со временем развалятся. Он добавил, что на бюро осуществляется систематическое давление со стороны «непонятных людей», которые требуют посадки Порошенко.

Напомним, адвокат Порошенко считает, что четыре уголовных производства против лидера ЕС открыли по заявлению олигарха Игоря Коломойского.