Політичне переслідування Порошенка хочуть розслідувати у Раді

Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n141040-politychne-peresliduvannya-poroshenka-hochut-rozsliduvaty-u-radi.html

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Політичне переслідування Петра Порошенка, екс-президента України, здійснюється шляхом фальсифікації кримінальних проваджень проти нього і відкритого тиску влади на силові органи, зокрема, на Державне бюро розслідувань (ДБР).

На думку членів фракції «Європейська солідарність», чинний президент Володимир Зеленський витрачає час на репресії попередників замість того, щоб вирішувати проблеми держави. Про це під час погоджувальної ради 13 липня заявила нардеп від ЄС Ірина Геращенко, передає Depo.ua.

Справу Порошенка, яка минулого тижня розглядалася в Печерському суді Києва, Геращенко назвала судилищем. На її думку, причина репресій проти екс-президента проста — у Зеленського немає свого порядку денного для вирішення економічних і соціальних проблем держави і тому він вирішив зайнятися переслідуванням колишньої влади.

У свою чергу голова слідчої групи ДБР Олег Корнецький заявив, що справи проти Порошенка є безперспективними і з часом розваляться. Він додав, що на бюро здійснюється систематичний тиск із боку «незрозумілих людей», які вимагають посадки Порошенка.

Нагадаємо, адвокат Порошенка вважає, що чотири кримінальні провадження проти лідера ЄС відкрили за заявою олігарха Ігоря Коломойського.