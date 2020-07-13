Пандемия коронавируса

https://racurs.ua/n141047-vse-opasnye-simptomy-covid-19-raskryli-amerikanskie-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и много других человеческих органов.

Именно поэтому коронавирусную инфекцию COVID-19 нельзя считать лишь респираторным заболеванием. К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета в США. Их исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

По мнению авторов работы, китайский коронавирус может вызвать тромботические осложнения, связанные с увеличенной свертываемостью крови, дисфункции миокарда и аритмию. Кроме того, болезнь может вызывать острые коронарные синдромы, острое повреждение почек, желудочно-кишечные симптомы, гепатоцеллюлярную недостаточность, гипергликемию и кетоз, гепатоцеллюлярную недостаточность. Также COVID-19 может грозить неврологическими расстройствами, поражать глаза и кожу. Ученые утверждают, что диализ нужен 5−10% пациентам, а неврологические симптомы встречаются у трети всех больных.

Американские исследователи объясняют, что для заражения клеток коронавирус связывается с клеточным рецептором ACE2 и поражает множество тканей вне легких. Это вызывает многочисленные расстройства и синдромы. Например, повышенная свертываемость крови и возникновение тромбов может быть следствием атакой патогена на клетки, выстилающие кровеносные сосуды.

Специалисты рекомендуют при тяжелом течении болезни использовать антикоагулянтные препараты и стероиды для подавления иммунитета и воспалительных процессов.

Напомним, китайские ученые пришли к выводу, что риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 может зависеть от уровня глюкозы в крови.