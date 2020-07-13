Пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n141047-vsi-nebezpechni-symptomy-covid-19-rozkryly-amerykanski-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2 вражає не лише дихальні шляхи, але й багато інших людських органів.

Саме тому коронавірусну інфекцію COVID-19 не можна вважати лише респіраторним захворюванням. Такого висновку дійшли вчені Колумбійського університету в Сполучених Штатах Америки. Їхнє дослідження опубліковане в журналі Nature Medicine.

На думку авторів роботи, китайський коронавірус може викликати тромботичні ускладнення, пов’язані зі збільшеним згортанням крові, дисфункцію міокарда і аритмію. Крім того, хвороба може спричиняти гострі коронарні синдроми, гостре пошкодження нирок, шлунково-кишкові симптоми, гепатоцеллюлярную недостатність, гіперглікемія і кетоз, гепатоцелюлярну недостатність. Також COVID-19 може загрожувати неврологічними розладами, уражати очі та шкіру. Науковці стверджують, що діаліз потрібен 5−10% пацієнтів, а неврологічні симптоми зустрічаються у третини всіх хворих.

Американські дослідники пояснюють, що для зараження клітин коронавірус зв’язується з клітинним рецептором ACE2 і уражує безліч тканин поза легенями. Це викликає численні розлади і синдроми. Наприклад, підвищене згортання крові і виникнення тромбів може бути наслідком атакою патогена на клітини, що вистилають кровоносні судини.

Фахівці рекомендують при тяжкому перебігу хвороби використовувати антикоагулянтні препарати та стероїди для придушення імунітету і запальних процесів.

Нагадаємо, китайські вчені дійшли висновку, що ризик смертності від коронавірусної інфекції COVID-19 може залежати від рівня глюкози в крові.