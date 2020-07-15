Коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141171-k-smerti-ot-koronavirusa-privodit-opasnaya-privychka-uchenye-nazvali-ee.html

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Инфицирование коронавирусом продолжают изучать ученые. Болезнь протекает сложнее у людей, которые курят обычные и электронные сигареты. Вредная привычка может стать причиной смерти от вируса из-за особенностей течения болезни.



К такому заключению пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Об этом говорится в статье на сайте bioRxiv.

Отмечается, что эта вредная привычка повышает риск острого респираторного синдрома, который требует срочной госпитализации и искусственной вентиляции легких.

Исследователи обнаружили, что никотин в обычных сигаретах и ароматизаторы, которые содержатся в электронных сигаретах, способствуют возникновению и развитию воспаления легких.

Курение обычных сигарет увеличивает активность рецептора ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2), который коронавирус использует для проникновения внутрь клетки. Отмечается, что вейпы и электронные сигареты такого эффекта не оказывают.

Вредное воздействие электронных сигарет с никотином связано с воспалением дыхательных путей, а также повреждением эпителиальных тканей в легких. У курильщиков дополнительно вырабатывается слизь и в организме происходит окислительный процесс. На фоне окисления происходит повреждение ДНК, сообщают исследователи.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Британии готовятся к смертоносной второй волне коронавируса.