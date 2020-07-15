Коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141171-do-smerti-vid-koronavirusu-pryzvodyt-nebezpechna-zvychka-vcheni-nazvaly-yiyi.html

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Інфікування коронавірусом продовжують вивчати вчені. Хвороба протікає складніше у людей, які курять звичайні та електронні сигарети. Шкідлива звичка може стати причиною смерті від вірусу через особливості перебігу хвороби.

Такого висновку дійшли науковці Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Про це повідомляється в статті на сайті bioRxiv.

Зазначається, що ця шкідлива звичка підвищує ризик гострого респіраторного синдрому, який вимагає термінової госпіталізації та штучної вентиляції легенів. Дослідники виявили, що нікотин у звичайних сигаретах і ароматизатори, які містяться в електронних сигаретах, сприяють виникненню і розвитку запалення легенів.

Паління звичайних сигарет збільшує активність рецептора ангіотензин-перетворюючого ферменту 2 (ACE2), який коронавірус використовує для проникнення всередину клітини. Відзначається, що вейпи та електронні сигарети такого ефекту не дають.

Шкідливий вплив електронних цигарок з нікотином пов’язують із запаленням дихальних шляхів, а також пошкодженням епітеліальних тканин легень. У курців додатково виробляється слиз і в організмі відбувається окислювальний процес. На тлі окислення пошкоджується ДНК, повідомляють дослідники.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Британії готуються до смертоносної другої хвилі коронавірусу.