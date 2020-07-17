Погода в Украине на 18 июля. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 18 июля будет жаркой, а в западных областях ожидаются грозы и дожди.

Осадки в ближайшие сутки прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской областях. На остальной территории страны прогнозируют жаркую и солнечную погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

По информации синоптиков, ночью столбики термометров покажут от 15° до 17° тепла. Днем температура воздуха прогреется до 26−28° выше нуля. Ветер ожидается юго-восточный 3−8 м/с.

Погода в Киеве 18 июля ожидается солнечная, без осадков. Ночью прогнозируют 15−17° тепла, а днем — 27−28° выше нуля.

Погода в Харькове в пятницу днем будет солнечной, а ночью ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью — 14−16° тепла, днем 27−28° выше нуля.

Погодные условия во Львове 18 июля будут дождливыми, ожидаются грозы. Температурные показатели будут следующими: ночью 12−14° тепла, а днем — 23−25° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет теплой. В курортном городе температура воздуха ночью ожидается 17−19° тепла, а днем — 27−29° выше нуля.

Погода в Карпатах завтра будет неблагоприятной для прогулок — прогнозируют дожди и грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−15° тепла, а днем 19−23° тепла по Цельсию.





Геомагнитная обстановка в Украине 18 июля прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные бури.





Напомним, синоптики обещали, что 17 июля в западных областях днем температура будет колебаться от 21° до 29°.