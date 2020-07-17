Погода в Україні на 18 липня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 18 липня буде спекотною, а в західних областях очікуються грози та дощі.

Опади у найближчу добу прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській областях. На решті території країни прогнозують теплу та сонячну погоду. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

За інформацією синоптиків, вночі стовпчики термометрів покажуть від 15° до 17° тепла. Вдень температура повітря прогріється до 26−28° вище нуля. Вітер очікується південно-східний 3−8 м/с.

Погода в Києві 18 липня очікується сонячною, без опадів. Вночі прогнозують 15−17° тепла, а вдень — 27−28° вище нуля.

Погода в Харкові в п’ятницю вдень буде ясною, а вночі очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі — 14−16° тепла, вдень 27−28° вище нуля.

Погодні умови у Львові 18 липня будуть дощовими, очікуються грози. Температурні показники будуть наступними: вночі 12−14° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода в Одесі в найближчу добу буде теплою. У курортному місті температура повітря вночі очікується 17−19° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

Погода в Карпатах завтра буде несприятливою для прогулянок — прогнозують дощі та грози. Стовпчики термометрів у темний час доби покажуть 13−15° тепла, а вдень 19−23° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 липня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні бурі.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 17 липня в західних областях вдень температура коливатиметься від 21° до 29°.