Жесткая посадка самолета на поле произошла в Коломые / Фото: ukrainer.net

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Ракурс

Жесткая посадка легкомоторного самолета на поле произошла 18 июля на Ивано-Франковщине вблизи Коломыи. На борту находился один человек — пилот.

18 июля в 18.30 в ГСЧС поступила информация, что в Коломые совершил аварийную посадку на поле легкомоторный самолет. Жертв и пострадавших нет, — сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пять спасателей привлечены к ликвидации последствий инцидента.

После приземления у самолета полностью разбит и поврежден корпус и крылья, оторвано шасси.