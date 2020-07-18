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Ракурс
Жесткая посадка самолета на поле произошла в Коломые / Фото: ukrainer.net

Жесткая посадка самолета на поле произошла в Коломые (ФОТО, ВИДЕО)

18 июл 2020, 21:03
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Жесткая посадка легкомоторного самолета на поле произошла 18 июля на Ивано-Франковщине вблизи Коломыи. На борту находился один человек — пилот.

18 июля в 18.30 в ГСЧС поступила информация, что в Коломые совершил аварийную посадку на поле легкомоторный самолет. Жертв и пострадавших нет, — сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пять спасателей привлечены к ликвидации последствий инцидента.

После приземления у самолета полностью разбит и поврежден корпус и крылья, оторвано шасси.


Жорстка посадка літака на поле сталася на Івано-Франківщині

Жорстка посадка літака на поле сталася на Івано-Франківщині / Фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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