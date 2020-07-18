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Жорстка посадка літака на поле сталася на Івано-Франківщині / Фото: ukrainer.net

Жорстка посадка літака на поле сталася на Івано-Франківщині (ФОТО, ВІДЕО)

18 лип 2020, 21:03
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Жорстка посадка легкомоторного літака на поле сталася 18 липня на Івано-Франківщині. Інцидент мав місце поблизу Коломиї. На борту перебувала одна особа — пілот.

18 липня о 18.30 до ДСНС надійшла інформація, що у Коломиї здійснив аварійну посадку на поле легкомоторний літак. Жертв та постраждалих немає, — повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

П’ятьох рятувальників залучено до ліквідації наслідків інциденту.

Після приземлення у літака повністю розбитий і пошкоджений корпус і крила, відірвано шасі.


Жорстка посадка літака на поле сталася на Івано-Франківщині

Жорстка посадка літака на поле сталася на Івано-Франківщині / Фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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