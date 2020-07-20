Карантин в Одессе. Фото: Думская

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Карантин в Украине действует до 31 июля. Хоть он и является адаптивным, основные ограничения — ношение масок, социальная дистанция и дезинфекция — должны действовать для всех. Однако летний сезон внес свои коррективы в Одессе.

Несмотря на сотни новых случаев инфицирования коронавирусом, которые ежедневно фиксируют в Украине, в Одессе жизнь бьет ключом. Город заполонили туристы со всей страны и даже из-за границы. В центре Одессы ежедневно собираются тысячи людей. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Уже после семи вечера участок от Преображенской до Екатерининской захлестывает непрерывно движущийся людской поток, между которым с трудом лавируют туристические элетромобильчики, — пишет одесское СМИ.

Рестораны не хотят упускать клиентов, поэтому принимают гостей и внутри, и на террасах, которые порой занимают едва ли не весь тротуар. И такая предприимчивость пользуется спросом, все рестораны и кафе Одессы по вечерам забиты посетителями.

Отмечается, что в масках ходят только сотрудники ресторанов и кафе, а также заграничные туристы. Все остальные пренебрегают правилами безопасности.

Центр города наполнен музыкантами, танцорами, художниками, которые хотят получить заработок. Также в Одессе можно прокатиться на лошадях, сфотографироваться с животными и найти многие другие развлечения, которые присущи туристическим городам.

Напомним, ранее вспышку коронавируса зафиксировали в курортном селе Рыбаковка Коблевской ОТО Николаевской области. Очагом коронавируса стало одно из местных кафе.