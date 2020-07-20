Карантин в Одесі. Фото: Думская

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Карантин в Україні діє до 31 липня. Хоч він і є адаптивним, основні обмеження — носіння масок, соціальна дистанція і дезінфекція — повинні діяти для всіх. Проте літній сезон вніс свої корективи в Одесі.

Попри сотні нових випадків інфікування коронавірусом, які щодня фіксують в Україні, в Одесі життя б'є ключем. Місто заполонили туристи з усієї країни і навіть з-за кордону. У центрі Одеси щодня збираються тисячі людей. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Уже після сьомої вечора ділянку від Преображенської до Катерининської наповню потік людей, що безперервно рухається та між яким їздять туристичні елетромобільчики, — пише одеське ЗМІ.

Ресторани не хочуть втрачати клієнтів, тому приймають гостей і всередині, і на терасах, які займають ледве не весь тротуар. І такі послуги користуються попитом, всі ресторани і кафе Одеси вечорами забиті відвідувачами.

Зазначається, що в масках ходять тільки співробітники ресторанів і кафе, а також закордонні туристи. Всі інші нехтують правилами безпеки.

Центр міста наповнений музикантами, танцюристами, художниками, які хочуть отримати заробіток. Також в Одесі можна покататися на конях, сфотографуватися з тваринами і знайти багато інших розваг, які притаманні туристичним містам.

Нагадаємо, раніше спалах коронавірусу зафіксували в курортному селі Рибаківка Коблевській ОТГ Миколаївській області. Осередком коронавірусу стало одне з місцевих кафе.