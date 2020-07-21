Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Боевики на Донбассе ранили двух военных ООС. Фото: vchasnoua.com

Оккупанты накрыли минометным огнем позиции ВСУ на Донбассе, есть раненые

21 июл 2020, 18:19
999

Война на Донбассе продолжается, и каждый день украинская армия на Донбассе попадает под обстрелы и провокации российских наемников.

Сегодня, 21 июля, боевики в районе ООС трижды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела два бойца получили ранения, их оперативно доставили в медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.


По информации штаба, боевики применили минометы калибра 120 мм возле населенного пункта Новотошковское. Кроме того, оккупанты били из автоматических гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Павлополь и вблизи Гнутово. На участках разведения обстрелов не зафиксировали.

Напомним, 20 июля на Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий. Оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров