Боевики на Донбассе ранили двух военных ООС. Фото: vchasnoua.com

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Война на Донбассе продолжается, и каждый день украинская армия на Донбассе попадает под обстрелы и провокации российских наемников.

Сегодня, 21 июля, боевики в районе ООС трижды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела два бойца получили ранения, их оперативно доставили в медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По информации штаба, боевики применили минометы калибра 120 мм возле населенного пункта Новотошковское. Кроме того, оккупанты били из автоматических гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Павлополь и вблизи Гнутово. На участках разведения обстрелов не зафиксировали.

Напомним, 20 июля на Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий. Оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.