Бойовики на Донбасі поранили двох військових ООС. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n141428-okupanty-nakryly-minometnym-vognem-pozyciyi-zsu-na-donbasi-ie-poraneni.html

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Війна на Донбасі триває, і чи не щодня українська армія на Донбасі потрапляє під обстріли та провокації російських найманців.

Сьогодні, 21 липня, бойовики в районі ООС тричі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу двоє військових дістали поранення, їх оперативно доставили до медичних закладів. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

За інформацією штабу, бойовики застосували міномети калібру 120 мм біля населеного пункту Новотошківське. Крім того, окупанти гатили з автоматичних гранатометів, станкових і ручних протитанкових гранатометів недалеко від населеного пункту Павлопіль і поблизу Гнутово. На ділянках розведення обстрілів не зафіксували.

Нагадаємо, 20 липня на Донбасі внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець. Окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.