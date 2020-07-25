Искусственная вентиляция легких используется при лечении коронавируса, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n141608-skolko-apparatov-iskusstvennoy-ventilyacii-legkih-ispolzuutsya-rasskazali-v-minzdrave.html

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Аппараты искусственной вентиляции легких применяются при значительных поражения легких пациентов с коронавирусной болезни COVID-19.

В больницах первой волны в Украине около 2 тыс. 700 таких аппаратов, из них используются 170. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время сегодняшнего брифинга.

Наши врачи, за что им большое спасибо, пытаются делать все таким образом, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких, — отметил Степанов.

По его словам, на это влияет в том числе и утвержденный в Украине протокол лечения COVID-19.

Степанов заверил, что возглавляемое им ведомство осуществляет постоянный мониторинг наличия в регионах медицинского оборудования и необходимых для лечения коронавируса препаратов.

По словам министра, с начала года больницы в Украине получили почти 900 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Украине в последние дни наблюдается резкий скачок выявления новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, 24 июля количество новых случаев почти вдвое превысило количество людей, которые выздоровели.