Штучна вентиляція легень використовується під час лікування коронавірусу, фото: «Цензор.нет»

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Апарати штучної вентиляції легень застосовуються при значних ураження легенів пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

У лікарнях першої хвилі в Україні близько 2 тис. 700 таких апаратів, з них використовуються 170. Про це очільник МОЗ Максим Степанов повідомив під час сьогоднішнього брифінгу.

Наші лікарі, за що їм велика подяка, намагаються робити все в такий спосіб, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легень, — зазначив Степанов.

За його словами, на це впливає, зокрема, і затверджений в Україні протокол лікування COVID-19.

Степанов запевнив, що очолюване ним відомство здійснює постійний моніторинг наявності в регіонах медичного обладнання та необхідних для лікування коронавірусу препаратів.

За словами міністра, з початку року лікарні в Україні отримали майже 900 апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, в Україні в останні дні спостерігається різкий стрибок виявлення нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, 24 липня кількість нових випадків майже удвічі перевищила кількість людей, які одужали.