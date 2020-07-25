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Ракурс
Рост заболеваемости коронавирусом в Киеве продолжается

Коронавирус в Киеве — количество новых случаев за сутки снова возросло (ИНФОГРАФИКА)

25 июл 2020, 12:38
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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за минувшие сутки, 24 июля, зафиксировали у еще 129 человек, 19 больных госпитализировали. Таким образом, продолжается тенденция к росту количества подтвержденных случаев COVID-19 в столице.

Заболели, в том числе, и еще двое медиков. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди новых случаев заболевания в Киеве:

  • 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;
  • 53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет;
  • четыре девочки в возрасте от одного до 17 лет;
  • четыре мальчика в возрасте от шести до 15 лет.

Общее количество случаев коронавируса, зафиксированных в Киеве за время эпидемии, составляет уже 7 тыс. 525.

Выздоровели за сутки 81 человек. Таким образом, количество новых случаев заболевания за сутки снова превысило количество людей, которые одолели эту болезнь.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в таких районах столицы:

  • Днепровском (22 случая);
  • Соломенском (18 случаев);
  • Печерском (16 случаев);
  • Голосеевском (16 случаев).

Расслабляться рано. Вирус не отступил, — подчеркнул Кличко.


Коронавирус в Киеве, инфорграфика: Виталий Кличко

Напомним, за 23 июля в Киеве зафиксировали 118 случаев коронавируса, в то время как выздоровели за сутки 121 человек.

Источник: Ракурс


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