Коронавирус в Киеве — количество новых случаев за сутки снова возросло (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n141609-koronavirus-v-kieve-kolichestvo-novyh-sluchaev-za-sutki-snova-vozroslo-infografika.htmlРакурс
Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за минувшие сутки, 24 июля, зафиксировали у еще 129 человек, 19 больных госпитализировали. Таким образом, продолжается тенденция к росту количества подтвержденных случаев COVID-19 в столице.
Заболели, в том числе, и еще двое медиков. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Среди новых случаев заболевания в Киеве:
- 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;
- 53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет;
- четыре девочки в возрасте от одного до 17 лет;
- четыре мальчика в возрасте от шести до 15 лет.
Общее количество случаев коронавируса, зафиксированных в Киеве за время эпидемии, составляет уже 7 тыс. 525.
Выздоровели за сутки 81 человек. Таким образом, количество новых случаев заболевания за сутки снова превысило количество людей, которые одолели эту болезнь.
Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в таких районах столицы:
- Днепровском (22 случая);
- Соломенском (18 случаев);
- Печерском (16 случаев);
- Голосеевском (16 случаев).
Расслабляться рано. Вирус не отступил, — подчеркнул Кличко.
Напомним, за 23 июля в Киеве зафиксировали 118 случаев коронавируса, в то время как выздоровели за сутки 121 человек.