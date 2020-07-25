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Ракурс
Зростання захворюваності на коронавірус у Києві триває

Коронавірус у Києві — кількість нових випадків за добу знову зросла (ІНФОГРАФІКА)

25 лип 2020, 12:38
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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за минулу добу, 24 липня, зафіксували у ще 129 осіб, 19 хворих госпіталізували. Таким чином, триває тенденція до зростання кількості підтверджених випадків COVID-19 у столиці.

Захворіли, зокрема, і ще двоє медиків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків захворювання у Києві:

  • 68 жінок віком від 21 до 77 років;
  • 53 чоловіка віком від 21 до 68 рокiв;
  • чотири дівчинки віком від одного до 17 років;
  • чотири хлопчики віком від шести до 15 років.

Загальна кількість випадків коронавірусу, зафіксованих у Києві за час епідемії, становить вже 7 тис. 525.

Одужала за добу 81 людина. Таким чином, кількість нових випадків захворювання за добу знову перевищила кількість людей, які здолали цю хворобу.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у таких районах столиці:

  • Дніпровському (22 випадки);
  • Солом’янському (18 випадків);
  • Печерському (16 випадків);
  • Голосіївському (16 випадків).

Розслаблятися зарано. Вірус не відступив, — наголосив Кличко.


Коронавірус у Києві, інфографіка: Віталій Кличко

Нагадаємо, за 23 липня у Києві зафіксували 118 випадків коронавірусу, в той час як одужала за добу 121 особа.

Джерело: Ракурс


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