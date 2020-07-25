Коронавірус у Києві — кількість нових випадків за добу знову зросла (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n141609-koronavirus-u-kyievi-kilkist-novyh-vypadkiv-za-dobu-znovu-zrosla-infografika.htmlРакурс
Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за минулу добу, 24 липня, зафіксували у ще 129 осіб, 19 хворих госпіталізували. Таким чином, триває тенденція до зростання кількості підтверджених випадків COVID-19 у столиці.
Захворіли, зокрема, і ще двоє медиків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Серед нових випадків захворювання у Києві:
- 68 жінок віком від 21 до 77 років;
- 53 чоловіка віком від 21 до 68 рокiв;
- чотири дівчинки віком від одного до 17 років;
- чотири хлопчики віком від шести до 15 років.
Загальна кількість випадків коронавірусу, зафіксованих у Києві за час епідемії, становить вже 7 тис. 525.
Одужала за добу 81 людина. Таким чином, кількість нових випадків захворювання за добу знову перевищила кількість людей, які здолали цю хворобу.
Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у таких районах столиці:
- Дніпровському (22 випадки);
- Солом’янському (18 випадків);
- Печерському (16 випадків);
- Голосіївському (16 випадків).
Розслаблятися зарано. Вірус не відступив, — наголосив Кличко.
Нагадаємо, за 23 липня у Києві зафіксували 118 випадків коронавірусу, в той час як одужала за добу 121 особа.