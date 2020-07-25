Зростання захворюваності на коронавірус у Києві триває

https://racurs.ua/ua/n141609-koronavirus-u-kyievi-kilkist-novyh-vypadkiv-za-dobu-znovu-zrosla-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за минулу добу, 24 липня, зафіксували у ще 129 осіб, 19 хворих госпіталізували. Таким чином, триває тенденція до зростання кількості підтверджених випадків COVID-19 у столиці.

Захворіли, зокрема, і ще двоє медиків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків захворювання у Києві:

68 жінок віком від 21 до 77 років;

53 чоловіка віком від 21 до 68 рокiв;

чотири дівчинки віком від одного до 17 років;

чотири хлопчики віком від шести до 15 років.

Загальна кількість випадків коронавірусу, зафіксованих у Києві за час епідемії, становить вже 7 тис. 525.

Одужала за добу 81 людина. Таким чином, кількість нових випадків захворювання за добу знову перевищила кількість людей, які здолали цю хворобу.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у таких районах столиці:

Дніпровському (22 випадки);

Солом’янському (18 випадків);

Печерському (16 випадків);

Голосіївському (16 випадків).

Розслаблятися зарано. Вірус не відступив, — наголосив Кличко.



Нагадаємо, за 23 липня у Києві зафіксували 118 випадків коронавірусу, в той час як одужала за добу 121 особа.