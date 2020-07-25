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Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: Ракурс

Грозы и шквалы — синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

25 июл 2020, 16:48
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Штормовое предупреждение в Украине 25 июля объявили синоптики.

Ухудшение погодных условий ожидается в западных и Житомирской областях. Прогнозируются шквалы 15−20 м/с и грозы, ожидаются ливни. Кроме того, грозы и ливни надвигаются на столицу. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики объявили I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, коммунального хозяйства, строительной отрасли и к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Гражданам не стоит ходить под раскидистыми деревьями и нужно держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач.


Всего есть четыре уровня угрозы по цветам: зеленый — погодные условия не представляют угрозы, желтый — потенциально опасные погодные условия, оранжевый — опасные погодные условия, красный — погодные условия крайне опасны.

Напомним, 26 июля синоптики обещали дождливую погоду в западных областях и на Житомирщине. Осадки прогнозируют и ближайшей ночью в северных регионах. На остальной территории ожидается жаркая погода с небольшой облачностью.

Источник: Ракурс


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