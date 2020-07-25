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Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: Ракурс

Грози та шквали — синоптики оголосили штормове попередження в Україні

25 лип 2020, 16:48
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Штормове попередження в Україні 25 липня оголосили синоптики.

Погіршення погодних умов очікується у західних та Житомирській областях. Прогнозуються шквали 15−20 м/с та грози, очікуються зливи. Крім того, грози й зливи насуваються й на столицю. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, комунального господарства, будівельної галузі та до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Громадянам варто не ходити попід розлогими деревами й треба триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.


Загалом є чотири рівні загрози за кольорами: зелений — погодні умови не становлять загрози, жовтий — потенційно небезпечні погодні умови, помаранчевий — небезпечні погодні умови, червоний — погодні умови вкрай небезпечні.

Нагадаємо, 26 липня синоптики обіцяли дощову погоду у західних областях та на Житомирщині. Опади прогнозують і найближчої ночі у північних регіонах. На решті території очікується спекотна погода з невеликою хмарністю.

Джерело: Ракурс


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