Организаторов серии взрывов в Киеве задержали. Фото: Главком

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Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве.

Участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили теракт у входа на станцию метро «Шулявская» и в жилом доме на столичном Подоле. Еще одно устройство обнаружили на сортировочной станции возле метро «Минская» после анонимного звонка. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе заявили, что организаторы взрывов прислали на адреса СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тыс. долл. на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

Впоследствии правоохранители установили местонахождение злоумышленников и установили двух основных исполнителей, которые готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы. Оказалось, что для осуществления взрывов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств.

Силовики провели 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности. Двум задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления предусмотренном ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 июля в Киеве возле станции метро «Минская» прогремел взрыв, а незадолго до взрыва неизвестный позвонил правоохранителям и сообщил о заминировании двух киосков возле станции столичного метрополитена.