Організаторів серії вибухів у Києві затримали. Фото: Главком

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Служба безпеки України встановила та затримала двох організаторів серії вибухів у Києві.

Учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували теракт біля входу на станцію метро «Шулявська» та у житловому будинку на столичному Подолі. Ще один пристрій виявили на сортувальній станції біля метро «Мінська» після анонімного дзвінка. Про це 29 липня повідомила прес-служба СБУ.

У спецслужбі заявили, що організатори вибухів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю 500 тис. дол. на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

Згодом правоохоронці встановили місцеперебування зловмисників та встановили двох основних виконавців, які готували, закладали та приводили у дію вибухові пристрої в різних районах столиці. Виявилося, що для здійснення вибухів зловмисники використовували різні телефони та картки операторів мобільного зв’язку, wi-fi роутери, плати та схеми передавання сигналів для приведення в дію вибухових пристроїв.

Силовики провели 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності. Двом затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 липня у Києві біля станції метро «Мінська» пролунав вибух, а незадовго до вибуху невідомий зателефонував правоохоронцям і повідомив про замінування двох кіосків поблизу станції столичного метрополітену.